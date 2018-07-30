Глава МИД Украины назвал Россию "слабой"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter назвал Россию "слабой", комментируя решение Совета Федерации одобрить закон о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма в состав Российской империи.

По словам министра, Москва "огрызается на декларации ряда цивилизованных стран".

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшних преступлений. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве".

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ — в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента страны Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.