Израиль вышлет итальянцев, нарисовавших палестинку на стене вокруг Вифлеема

Гигантский мурал с портретом палестинской активистки Ахед Тамими на части израильской разделительной стены в городе Вифлеем на Западном берегу. 25 июля 2018

Гигантский мурал с портретом палестинской активистки Ахед Тамими на части израильской разделительной стены в городе Вифлеем на Западном берегу. 25 июля 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл — РИА Новости. Израильские власти высылают двух итальянских художников, которые были задержаны после того, как нарисовали портрет палестинской заключенной на бетонной стене, опоясывающей Западный берег реки Иордан.

Мастерам граффити инкриминируются вандализм и порча инфраструктуры безопасности.

"По итогам расследования, проведенного пограничной полицией, дело итальянцев передано иммиграционному управлению, где на слушаниях было принято решение аннулировать их разрешения на пребывание в Израиле и дать им 72 часа на то, чтобы покинуть страну", — сообщила пресс-служба полиции.

О судьбе палестинца, который был задержан вместе с итальянцами, информации пока не поступало.

В районе Вифлеема художники нарисовали гигантский портрет Ахед Тамими — 17-летней палестинки, которая провела восемь месяцев за решеткой за рукоприкладство в отношении израильского военного и в воскресенье вышла на свободу.

Израильтяне признают, что граффити появилось с палестинской стороны бетонной стены, которая давно превратилась в излюбленное полотно для мастеров стрит-арта со всего мира, включая знаменитого британца Бэнкси.

Восьмиметровую стену, которая с 2002 года возводится вдоль границ Западного берега, опоясывает крупнейшие города палестинцев и на отдельных участках заходит вглубь их земель, в Израиле считают одним из наиболее действенных средств борьбы с терроризмом. Палестинцы в свою очередь называют сооружение "стеной апартеида" и инструментом оккупации.