Трамп назвал "провальные" СМИ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал СМИ к точности при выпуске новостей, отметив при этом, что такие издания, как New York Times и Washington Post никогда не изменятся.

Ранее владелец газеты New York Times Артур Окс Сульцбергер заявил, что нападки Трампа на журналистов способствуют росту угроз и могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

"Свобода прессы включает в себя ответственность за подачу новостей точно. 90% освещения в СМИ моей администрации негативно, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которые мы достигаем, неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое", — написал Трамп в Twitter.

По его мнению, "провальные" New York Times и Washington Post "не делают ничего, кроме как пишут плохие истории даже о позитивных достижениях — и они никогда не изменятся".

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и "фейковыми новостями". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.