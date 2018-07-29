Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что во время проливного дождя на церемонии награждения победителей ЧМ по футболу в Москве, будучи под впечатлением от игры, даже не заметила, что ей не сразу подали зонт.
Отвечая на вопрос газеты "Коммерсант" о том, не жалеет ли она, что на заключительной церемонии чемпионата у нее не оказалось зонта, Грабар-Китарович заявила: "Вовсе нет! Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился".
"Моя прическа и то, как я выглядела, — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал", — сказала она.
Хорватский президент призналась, что этот чемпионат принес ей бурю эмоций. "Когда я прилетела в Москву, больше всего мне хотелось, чтобы Хорватия выиграла чемпионат мира. Хотя я знала, что попасть в финал — это уже было одним из наших величайших достижений. Тем более что этот чемпионат мира в России привлек столько внимания во всем мире", — отметила Грабар-Китарович.
Говоря о своих впечатлениях от финальной игры, президент отметила, что для нее "это был потрясающий вечер". "Не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь такое переживала, разве что в ночь после победы на президентских выборах. Я была взволнована, но в то же время чувствовала ответственность за тот пост, который занимаю", — указала она.