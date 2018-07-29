Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что во время проливного дождя на церемонии награждения победителей ЧМ по футболу в Москве, будучи под впечатлением от игры, даже не заметила, что ей не сразу подали зонт.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Финальный матч между Хорватией и Францией завершился победой французской сборной. На церемонии награждения победителей чемпионата, которая проходила в столичных "Лужниках" под проливным дождем, присутствовали главы России, Франции и Хорватии. Российскому лидеру Владимиру Путину его охрана зонт принесла практически сразу, но Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович какое-то время оставались без зонтов, которые их служба безопасности поднесла позже.

Отвечая на вопрос газеты "Коммерсант" о том, не жалеет ли она, что на заключительной церемонии чемпионата у нее не оказалось зонта, Грабар-Китарович заявила: "Вовсе нет! Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился".

"Моя прическа и то, как я выглядела, — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал", — сказала она.

Хорватский президент призналась, что этот чемпионат принес ей бурю эмоций. "Когда я прилетела в Москву, больше всего мне хотелось, чтобы Хорватия выиграла чемпионат мира. Хотя я знала, что попасть в финал — это уже было одним из наших величайших достижений. Тем более что этот чемпионат мира в России привлек столько внимания во всем мире", — отметила Грабар-Китарович.

"И я так гордилась нашей командой, нашим тренером, который смог сплотить эту команду из отдельных игроков, думала: вот это и есть ключ к нашему успеху — не просто компетенции каждого игрока, а командная работа. Вот чего я желаю для Хорватии. Так что мне было вообще не до этого зонта — я была и воодушевлена, и в то же время переживала за наших игроков, за то, как они огорчились, что не выиграли кубок", — сказала лидер.

Говоря о своих впечатлениях от финальной игры, президент отметила, что для нее "это был потрясающий вечер". "Не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь такое переживала, разве что в ночь после победы на президентских выборах. Я была взволнована, но в то же время чувствовала ответственность за тот пост, который занимаю", — указала она.