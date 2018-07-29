Партия премьера Армении выдвинула на пост мэра Еревана комедийного актера

ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, выдвинула на пост мэра Еревана комедийного актера Айка Марутяна, сообщил представитель партии, депутат армянского парламента Ален Симонян.

Выборы нового градоначальника после отставки экс-мэра Тарона Маргаряна должны были состояться 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин (городского совета) Еревана. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, следовательно, горсовет будет распущен и правительство Армении назначит новые выборы совета.

"Кандидатом на пост мэра Еревана от партии "Гражданский договор" является Айк Марутян", — сказал Симонян журналистам. Заседание правления политсилы прошло в воскресенье вечером.

Сорокадвухлетний Марутян – актер и шоумен. Снимался в популярных юмористических скетчах и кинокомедиях, бывший член команды КВН "Армянский проект". Во время апрельских протестов в Армении Марутян поддержал нынешнего премьера Никола Пашиняна.

Ранее партия "Гражданский договор" рассматривала также кандидатуры самого Симоняна, а также заместителя министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян и советника главы правительства Србуи Казарян.

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает Совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.