Число жертв пожаров в Греции возросло до 91 человека

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число жертв масштабных лесных пожаров в Восточной Аттике в Греции возросло до 91 человека, 25 числятся пропавшими без вести, сообщают местные экстренные службы.
Судмедэксперты идентифицировали 59 тел, в то время как личности еще 28 погибших остаются неизвестными.
Министерство здравоохранения Греции объявило, что десять пострадавших от пожара в Мати все еще находятся в отделении интенсивной терапии и что в общей сложности 43 взрослых и один ребенок все еще находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что ранения получили около 190 человек.
В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за пожары. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших. Ранее министр гражданской обороны страны Никос Тоскас заявил, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.