Главу египетских железных дорог отправили в отставку после серии аварий

КАИР, 29 июл — РИА Новости. Министр транспорта Египта Хишам Арафат отправил в отставку главу национального комитета железных дорог Сейида Салема после серии аварий, говорится в сообщении на сайте министерства.
Перемены в руководстве железных дорог произошли всего через несколько часов после аварии на юге Египта, где с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда, пострадали шесть человек. Авария привела к сильным задержкам отправления поездов на данном направлении.
Ранее 13 июля порядка 60 человек пострадали в железнодорожной аварии в провинции Гиза. В феврале этого года 12 человек погибли в результате столкновения пассажирского и товарного поездов к северу от Каира.
В Египте ежедневно услугами железнодорожного транспорта пользуются 1,5 миллиона человек. Протяженность железнодорожного полотна превышает 5 тысяч километров.