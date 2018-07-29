Коэн намеренно оборвал запись разговора с Трампом, считает адвокат

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн намеренно оборвал запись разговора с ним, когда речь якобы шла о выплатах экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал за ее молчание, заявил в воскресенье адвокат Трампа Руди Джулиани.

"Нам приходится признавать факт, что он исказил запись в том смысле, что он резко остановил ее в середине разговора. Мы понимаем, что он это сделал не из добрых побуждений… Он оборвал запись, как только президент произнес слово "чек". Мы сейчас расследуем, как это произошло, почему это произошло, что было уничтожено", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее американские СМИ обнародовали аудиозапись 2016 года, на которой Трамп обсуждает со своим адвокатом Коэном некие выплаты, предположительно, в адрес модели журнала Playboy Карен Макдугал.

Некий платеж Коэн и Трамп обсуждают в конце записи продолжительностью около трех минут. Трамп произносит плохо слышимую фразу, которую две стороны трактую по-разному. Противники говорят, что он просит заплатить наличными, а адвокаты Трампа утверждают, что он как раз сказал не платить наличными. В ответ на это Коэн несколько раз говорит "нет" и начинает фразу, которую Трамп обрывает словом "Чек". На этом запись прекращается, и звучат слова другого разговора.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн тайно сделал аудиозапись разговора с Трампом, в котором они обсуждали выплаты экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал за ее молчание. Разговор проходил за два месяца до президентских выборов. Адвокаты Коэна обнаружили запись среди конфискованных у него материалов и отправили ее адвокатам Трампа.

В апреле ФБР провело обыски в офисе и дома у Коэна, оказавшегося под подозрением бюро. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и Карен Макдугал, которые утверждали, что в прошлом состояли в отношениях с Трампом.