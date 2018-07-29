В Нигерии одиннадцать человек погибли при нападении "Боко Харам"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Боко Харам" в пятницу совершили нападение на КПП на северо-востоке Нигерии, 11 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей и источник в вооруженных силах страны.

"Они пришли примерно в 18.30 (20.30 мск) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь", — заявил агентству местный житель Амаду Шериф.

По словам источника в вооруженных силах, боевики также захватили транспортные средства военных, среди которых были бронетранспортер и бронегрузовик.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.