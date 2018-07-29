Дипломаты призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию

ЛОНДОН, 29 июл — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне призывает британские власти и СМИ прекратить "искусственное нагнетание обстановки" вокруг инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

Ранее в воскресенье британская газета Mirror сообщила со ссылкой на следователей, что полиция прорабатывает версию о том, что организацией и осуществлением отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занимались две группы из России.

"Мы ознакомились с сообщением упомянутого издания. Если вы обратили внимание, то за последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям. К сожалению, бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании. Такой подход способствует развитию ненужных спекуляций вокруг этих инцидентов, а отнюдь не продвижению в деле установления правды и наказании виновных", — заявил пресс-секретарь посольства журналистам.

Он отметил, что появилась усталость от потока "непроверенной, а подчас и просто лживой информации".

"Убеждены в том, что пора прекратить искусственное нагнетание обстановки, перейдя в режим работы только с фактами. В этой связи в очередной раз призываем британские власти представить гражданам Великобритании и мировому сообществу исключительно подтвержденную и проверенную информацию об инцидентах в Солсбери и Эймсбери, а также придать гласности промежуточные итоги хода расследования случившегося в марте и июне этого года", — заявил пресс-секретарь дипмиссии.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — пришел в сознание 10 июля.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.

В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая бывший офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.