Князь Владимир выступал за безвиз. В Сети преподали Порошенко урок истории

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира.
"Столько выпить и не то еще увидишь", — написал @rusanov_alex
"С утра выпил, весь день европеец", — присоединился @balbesural
"Ага, а еще князь Владимир выступал за безвиз", — рассказал @RoundSquare8
"На Совете Европы выбрали князя Владимира крестить Украину", — сыронизировал @obrat00
"А еще они (украинцы. — Прим. ред.) самые древние люди на планете, копатели морей, строители пирамид, летатели на Луну", — подвел итог @Banzai_RU
Также украинский президент выступал с заявлениями о том, что Русская Правда была "одним из древнейших документов правосудия на Украине", обвинял Россию в попытке "похитить" Анну Ярославну и называл работы художника Ивана Айвазовского "украинским наследием".