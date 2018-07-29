Князь Владимир выступал за безвиз. В Сети преподали Порошенко урок истории

Реакция на события на Украине. Июль 2018 (53)

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира.

"Столько выпить и не то еще увидишь", — написал @rusanov_alex

"С утра выпил, весь день европеец", — присоединился @balbesural

Некоторые пользователи поддержали взгляд украинского президента на историю и напомнили ему некоторые "исторические" факты.

"Ага, а еще князь Владимир выступал за безвиз", — рассказал @RoundSquare8

"На Совете Европы выбрали князя Владимира крестить Украину", — сыронизировал @obrat00

"А еще они (украинцы. — Прим. ред.) самые древние люди на планете, копатели морей, строители пирамид, летатели на Луну", — подвел итог @Banzai_RU

Петр Порошенко не раз порывался восстановить "историческую справедливость". Ранее он назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".Также украинский президент выступал с заявлениями о том, что Русская Правда была "одним из древнейших документов правосудия на Украине", обвинял Россию в попытке "похитить" Анну Ярославну и называл работы художника Ивана Айвазовского "украинским наследием".