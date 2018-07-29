Президент Сербии надеется на визит Путина в ноябре

БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визит российского лидера Владимира Путина в Белград в ноябре.

"(Президент Франции Эммануэль) Макрон в декабре, Путин в ноябре приезжают в Сербию", — цитирует Вучича национальный канал RTF

Вучич в воскресенье присутствовал с руководством оборонного ведомства на учебных стрельбах на полигоне Никинцы в нескольких десятках километров от Белграда.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Москве сообщил ему о планируемом осенью визите Путина в Белград. Посол РФ в Белграде Александр Чепурин выразил уверенность, что этот визит приведет к подписанию ряда документов, которые углубят сотрудничество между странами.