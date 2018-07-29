В Лаосе девять человек погибли в результате разрушения плотины

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Власти Лаоса сообщили о гибели девяти человек в результате разрушения плотины в провинции Аттапы, еще 122 человека числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
Информацию о погибших подтвердила заместитель секретаря партийного комитета провинции Аттапы Минафон Сайсомфу, которая также является заместителем командира спасательной операции. По ее словам, в настоящий момент правительство делает специальные карточки для спасенных местных жителей, чтобы еще раз всех пересчитать и прояснить ситуацию с неточными данными.
Трагедия произошла из-за дождей в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса. Прорыв строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной привел к наводнению, в результате которого оказались затоплены шесть деревень.
Масштабы помощи пострадавшим районам со своей стороны правительство Южной Кореи определит на совещании правительства.