Израиль подтвердил сообщения о перехвате европейского судна

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл — РИА Новости. Израильские военные подтвердили, что остановили в Средиземном море и сейчас буксируют на свою базу судно с пропалестинскими активистами, шедшими на прорыв блокады сектора Газа.

Армейская пресс-служба сообщила, что перехват бывшей рыболовецкой шхуны под норвежским флагом обошелся "без чрезвычайных происшествий".

"ВМС Израиля перехватили судно, которое следовало из Европы с намерением нарушить законную морскую блокаду, которая действует в отношении сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.

"Сейчас оно следует в порт Ашдода", — добавили военные.

По данным организаторов акции, на борту судна "Аль-Ауда" ("Возвращение") находятся 22 моряка, правозащитника и журналиста из 16 стран, а также груз медикаментов на сумму в 13 тысяч евро.

"ВМС разъяснили пассажирам, что они нарушают законную морскую блокаду, а любой гуманитарный груз может быть переправлен в Газу через порт Ашдода", — сказано в сообщении.

В миссии солидарности с палестинцами, участвует еще одно судно — яхта Freedom ("Свобода"), которая, как ожидается, в ближайшие два дня попытается пробиться в сектор Газа под флагом Швеции с интернациональным экипажем на борту.

Морскую блокаду анклава власти Израиля объясняют необходимостью препятствовать поставкам оружия боевикам из радикальных палестинских группировок. Правозащитные организации считают ее незаконной мерой коллективного наказания и неоднократно направляли к берегам сектора Газа суда с гуманитарной помощью и делегациями солидарности.

В большинстве случаев перехваты проходили без применения силы. Исключением стало задержание в 2010 году каравана из шести судов, которые везли в Газу несколько сотен активистов и тысячи тонн различных грузов. Тогда были убиты девять участников плавания, турков по национальности, оказавших ожесточенное сопротивление абордажной группе.