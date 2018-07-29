МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американские законы о миграции "самыми тупыми в мире".

"Пожалуйста, поймите, что когда люди пересекают нашу границу незаконно, они столкнутся с последствиями вне зависимости от того, есть ли у них дети или нет — а ведь многие из них просто используют детей в своих низких интересах", — написал Трамп в Twitter.

Политик добавил, что конгрессу необходимо работать над исправлением "самых тупых и худших в мире" американских законов о миграции.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Позднее Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".