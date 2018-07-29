В частных британских школах уменьшилось число россиян

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число российских граждан, обучающихся в частных школах Великобритании, значительно сократилось за последние три года, сообщает издание Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное британским Советом независимых школ, который представляет 1,3 тысячи частных британских школ.

По данным исследования, в 2015 году число граждан РФ, обучающихся в британских частных школах, составляло 2795 человек, однако к апрелю 2018 года их число сократилось в три раза и достигло 1699 человек.

По мнению газеты, такая тенденция может "отражать ухудшение отношений между Великобританией и Россией" на фоне обвинений в адрес Москвы в кибератаках и вмешательствах в выборы, а также в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, к которому, по мнению британских властей, также причастна Россия.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации. В частности, целями становились роутеры, свитчи, файрволы и другие устройства, следует из документа. При этом в нем никак не объясняется, какое отношение к этому имеет Россия.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.