В мюнхенском аэропорту отменили около 330 рейсов из-за поведения пассажирки

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Около 330 рейсов отменено в аэропорту Мюнхена из-за инцидента с пассажиркой, в результате которого был закрыт один из терминалов, сообщает таблоид Bild со ссылкой на представителя аэропорта.

Одна из пассажирок в субботу прошла в зону безопасности без надлежащего контроля. По словам представителя аэропорта, служба безопасности не отреагировала на происшествие. Только после того, как авиационное ведомство Южной Баварии узнало об инциденте, оно вызвало полицию. В результате терминал 2 был эвакуирован и закрыт. Как сообщает газета Sueddeutsche Zeitung, его работа была остановлена на семь часов. Это привело к сбою в расписании полетов, отмене и задержке рейсов.

Согласно таблоиду Bild, около 700 пассажирам пришлось ночевать на раскладных кроватях в здании аэропорта, сотни человек были размещены в отелях. Днем в воскресенье было отменено около 330 рейсов, примерно 60 полетов были задержаны более чем на полчаса. По данным аэропорта, инцидент затронул около 32 тысяч пассажиров.

Отмечается, что в субботу начались школьные каникулы, из-за чего в аэропорту было особенно много людей, что также усугубило ситуацию. Штатный режим работы аэропорта все еще не восстановлен.