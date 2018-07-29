МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинская писательница и известная защитница родного языка Лариса Ницой в интервью изданию "Обозреватель" рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать.

"Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке", — пояснила Ницой.

По ее словам, некоторые воспитатели и вожатые заявили, что "ненавидят" украинский язык, на что писательница ответила, что это их личное дело, но каждый раз, говоря с детьми по-русски, они будут платить штраф.

Ницой пояснила, что детям она разрешила между собой говорить на любом языке, "но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать" только на украинском. За это им давали дополнительные конфеты.

"Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей — некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 гривен (1100-1400 рублей — ред.)", — пояснила писательница.

Ницой известна тем, что отстаивает украинский язык в любых ситуациях. Перед Новым годом она попросила девушку-кассира в магазине Watsons говорить с ней только по-украински, а не добившись своего, кинула в нее сдачу. В феврале ее возмутило "великое русское море и сплошной Тамбов" в торговом центре Lavina в Киеве. В мае ее не устроили русскоязычные проводники поезда Киев —Запорожье.

Негодование писательницы вызвала даже СБУ: в июне она устроила скандал, придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают друг с другом по-русски. После этого писательница покинула здание управления, хлопнув дверью. Помимо этого, в прошлом месяце Ницой призвала переименовать Россию в "Московию", потому что название "Русь" было "украдено" у украинцев.