Пострадавшие во время взрыва на парковке в Азербайджане умерли в больнице

БАКУ, 29 июл — РИА Новости. Четверо пострадавших во время взрыва в авторемонтном цехе в Азербайджане в субботу погибли в больнице, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральный прокуратуры страны.

Ранее в МЧС Азербайджана РИА Новости сообщили, что в Сумгаите на территории парковки для автомобилей произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека получили ожоги.

"Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа", — сообщили в пресс-службе в воскресенье.

Сообщается, что трое работников цеха, а также владелец автомобиля, пострадавшие при взрыве, были доставлены в клиническую больницу №1 города Сумгайыт. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

"В связи с происшествием Городская прокуратура города Сумгайыт возбудила уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек)", — уточнили в ведомстве.