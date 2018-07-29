Рейтинг блока Меркель достиг самого низкого уровня за 12 лет, показал опрос

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рейтинг консервативного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС в Германии достиг самого низкого уровня за последние 12 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid.Bild, рейтинг альянса ХДС/ХСС за последнюю неделю снизился на один процентный пункт и упал до 29%. Как отмечает издание, это самый низкий показатель с 2006 года.
Результаты опроса относительно других партий бундестага показывают, что рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также упал на 1 процентный пункт и составляет 18%, партия "Зеленые" достигла 14%, рейтинг партии "Альтернативы для Германии" остался на уровне 15%. Показатели Свободной демократической партии (СвДП) остались на отметке 9%, у "Левых" — 10%.
Таблоид указывает, что причиной падения уровня одобрения консервативного блока мог стать разгоревшийся ранее конфликт в коалиционном правительстве Германии относительно миграционной политики.
В начале июля Зеехофер и Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться до двух суток до депортации в другие страны ЕС, где они изначально были зарегистрированы.