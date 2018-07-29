Рейтинг блока Меркель достиг самого низкого уровня за 12 лет, показал опрос

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рейтинг консервативного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС в Германии достиг самого низкого уровня за последние 12 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid.

Согласно результатам, которые приводит таблоид Bild , рейтинг альянса ХДС/ХСС за последнюю неделю снизился на один процентный пункт и упал до 29%. Как отмечает издание, это самый низкий показатель с 2006 года.

Результаты опроса относительно других партий бундестага показывают, что рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также упал на 1 процентный пункт и составляет 18%, партия "Зеленые" достигла 14%, рейтинг партии "Альтернативы для Германии" остался на уровне 15%. Показатели Свободной демократической партии (СвДП) остались на отметке 9%, у "Левых" — 10%.

Таблоид указывает, что причиной падения уровня одобрения консервативного блока мог стать разгоревшийся ранее конфликт в коалиционном правительстве Германии относительно миграционной политики.

Ранее сообщалось, что в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Глава МВД Германии и партии ХСС Хорст Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС Ангелы Меркель.

В начале июля Зеехофер и Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться до двух суток до депортации в другие страны ЕС, где они изначально были зарегистрированы.