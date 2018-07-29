"Раздавим все, что найдем": Шварценеггер переехал лимузин на танке

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин, переехав его на танке. Снятые для программы Make It кадры опубликованы на YouTube-канале телеканала CNBC.

На видео Шварценеггер и ведущий передачи Джей Лено садятся в принадлежащий актеру танк M47 Patton II, масса которого составляет около 50 тонн, и переезжают девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.

"Что ты хотел бы раздавить?" — поинтересовался ведущий у Шварценеггера.

"Все, что найдем", — ответил артист.

M47 Patton II — модернизированный вариант танка М46, разработка боевой машины началась во время корейской войны. Они состояли на вооружении США, Австрии, Бельгии и еще ряда стран.