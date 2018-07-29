ВМС Израиля перехватили судно, вышедшее на прорыв блокады сектора Газа

ГАЗА, 29 июн — РИА Новости. Израильские военные перехватили в Средиземном море судно с пропалестинскими активистами, шедшими на прорыв блокады сектора Газа, сообщили организаторы акции.

На борту бывшей рыболовецкой шхуны под флагом Норвегии, по их данным, находятся 22 моряка, правозащитника и журналиста из 16 стран, а также груз медикаментов.

"Судно "Флотилии свободы", везущее в Газу медицинские припасы, захвачено израильскими силами", — написали организаторы в микроблоге Twitter.

Они говорят, что, когда судно "Аль-Ауда" ("Возвращение") находилось примерно в 50 морских милях от побережья сектора Газа, с ним по радио связались израильские военные моряки, потребовав сменить курс и предупредив, что в противном случае применят "все необходимые меры", чтобы остановить участников плавания.

Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует сообщения правозащитников. Израильтяне называют морскую блокаду легальным инструментом защиты своей страны и ее границ от терроризма и контрабанды оружия.

Следом за "Аль-Ауда" прорываться в сектор Газа будет еще одно судно Freedom ("Свобода").