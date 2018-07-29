В ЛНР отвергли обвинения Киева в атаке на бойцов ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий отверг обвинения Киева в атаке на позиции ВС Украины в районе Крымского в Донбассе.

В субботу штаб операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил о попытки прорыва ополченцев в районе населенного пункта Крымское в Донбассе, в результате чего погибли двое украинских силовиков.

"Вчера у военнослужащих этой (украинский) бригады во время очередной пьянки произошел конфликт. В результате ссоры один военнослужащий, уроженец Луганской области, не выдержал издевательств и унижения, возникших на национальной почве, застрелил двух военнослужащих бригады, уроженцев западной части Украины", — рассказал Осадчий.

По словам Осадчего, обвинение в атаке со стороны Народной милиции ЛНР было сделано для сокрытия этого преступления и снятия с себя ответственности.

"Изрекая голословные обвинения о попытках проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Народной милиции ЛНР на территорию, подконтрольную Украине, или обстрелах мирных жителей, проживающих в районе линии боевого соприкосновения, командование ВСУ пытается привлечь внимание и устрашить своих же граждан, с целью оправдать проведение карательной операции", — сказал Осадчий.