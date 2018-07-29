В Италии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за бомбы времен войны

РИМ, 29 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Власти итальянского Терни эвакуируют свыше 11 тысяч местных жителей из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает префектура города в центральной области Умбрия.

Американская бомба весом 250 килограммов была обнаружена на стройке неподалеку от железнодорожной станции.

Как сообщил мэр Терни Леонардо Латини, снаряд может взорваться, поэтому изначальный радиус эвакуации в 380 метров был расширен до 1,8 километра. Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства.

По окончании эвакуации военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы, после чего они вывезут ее в безопасное место для ее подрыва. По расчетам, это может занять несколько часов.