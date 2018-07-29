Украинские власти цинично обманывают людей, заявил экс-президент

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские власти откровенно и цинично обманывают людей. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук в интервью изданию Strana.ua.

По его словам, изредка он вместе с другими бывшими украинскими лидерами Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой встречается с действующим президентом Петром Порошенко.

"Но участия в формировании государственной политики я не беру, потому что никто меня к этому не приглашает. Я даже доволен тем, что я не беру такого участия", — признался Кравчук.

По его словам, у нынешней власти слова не совпадают с делом.

"Обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями", — резюмировал экс-президент.