Российский дипломат рассказал о подробностях землетрясения в Индонезии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россиян, по предварительным данным, нет среди пострадавших от землетрясения в Индонезии, сообщил РИА Новости по телефону советник-посланник, временный поверенный в делах России в Индонезии Олег Копылов.

"Мы запросили в установленном порядке спасательные службы Индонезии на предмет информации о возможных пострадавших российских гражданах. Но, по предварительной информации, российских граждан нет. Продолжаем выяснять", — сказал Копылов.

По его словам, из-за землетрясения разрушены несколько десятков строений, под завалами оказались люди. "По данным на 12.30 мск 13 человек погибли, 40 пострадали", — отметил дипломат. Он пояснил, что среди пострадавших — один гражданин Малайзии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.