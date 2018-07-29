В США предостерегли ФРГ, Францию и Британию от обхода санкций против Ирана

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американские сенаторы от республиканской партии направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах с предостережением относительно намерений этих стран обойти санкции США против Ирана, сообщает портал t-online.de со ссылкой на обращение.
В них отмечается, что американские санкции — это не просто правительственное постановление, "многие из них возникли из принятых конгрессом федеральных законов".
"Мы пишем, чтобы призвать вас соблюдать все американские санкции, а также подчеркнуть, что наше особенное беспокойство вызовут ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их", — указано в письме.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.