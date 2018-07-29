В США предостерегли ФРГ, Францию и Британию от обхода санкций против Ирана

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американские сенаторы от республиканской партии направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах с предостережением относительно намерений этих стран обойти санкции США против Ирана, сообщает портал t-online.de со ссылкой на обращение.

По информации издания, письма, подписанные республиканскими сенаторами, среди которых Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон и другие, были направлены в посольства в четверг.

В них отмечается, что американские санкции — это не просто правительственное постановление, "многие из них возникли из принятых конгрессом федеральных законов".

"Мы пишем, чтобы призвать вас соблюдать все американские санкции, а также подчеркнуть, что наше особенное беспокойство вызовут ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их", — указано в письме.

Сенаторы также отметили, что ограничительные меры — обдуманная и долгосрочная политика США и попытки их обхода со стороны европейских стран повлекут за собой последствия. "Любая попытка уклониться от них (санкций. — Прим. ред.) или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США", — предостерегли конгрессмены.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.