Рейтинг Макрона побил антирекорд, показал опрос

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя в связи с делом экс-сотрудника администрации французского президента Александра Беналля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Ifop для издания Journal du Dimanche.
Как отмечает издание, самый низкий уровень поддержки французского президента был зафиксирован в августе 2017 года и составлял 40%.
"Таким образом, (Макрон) побил свой антирекорд", — заключает еженедельник.
Опрос проводился в два этапа, 18-19 июля и 25-27 июля. В нем приняли участие 1981 человек.
Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения предъявлены и другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.