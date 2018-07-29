"Дело Скрипалей" продолжит раскручиваться, заявил политолог

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Западные эксперты и политики понимают, что дело Скрипалей шито белыми нитками, но продолжают реализовывать антироссийский курс, заявил RT политолог Иван Мезюхо.

Так он прокомментировал заявление депутата бундестага Хайке Хензель, по словам которой ни у Лондона, ни у Берлина нет доказательств причастности Москвы к отравлению в Солсбери.

"К сожалению, мнение одного депутата бундестага в целом не изменит лживую позицию Запада по этому вопросу. Конечно, и западным экспертам, и политическим деятелям понятно, что дело Скрипалей шито белыми нитками. Но все делают вид, что именно Россия причастна к этим инцидентам и продолжают реализовывать на практике антироссийский курс", — сказал он.

По мнению эксперта, позиция западного политического истеблишмента в ближайшее время не изменится, а история со Скрипалями продолжит раскручиваться и дальше. Западный мир привык жить в "антироссийской истерии", заключил Мезюхо.

В начале марта в британском Солсбери были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба были отравлены нервно-паралитическим веществом неизвестного происхождения, что спровоцировало крупный международный скандал.

В Лондоне почти сразу заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва категорически отрицала свою причастность и требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти однако проигнорировали все запросы.

Кроме того, МИД уличал британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.