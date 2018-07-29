В Индонезии число погибших при землетрясении возросло до 13 человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок возросло до 13, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
Ранее говорилось о десяти погибших.
Как сообщает телеканал, представитель агентства по предотвращению последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку информация о пострадавших все еще поступает.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.