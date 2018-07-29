В Индонезии число погибших при землетрясении возросло до 13 человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок возросло до 13, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Ранее говорилось о десяти погибших.

Как сообщает телеканал, представитель агентства по предотвращению последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку информация о пострадавших все еще поступает.

Он добавил, что сильнее всего пострадала восточная часть острова, где погибли десять человек, еще как минимум 20 человек пострадали, половина из них получила тяжелые ранения. Десятки домов в регионе были повреждены. Позже в своем Twitter Нугрохо заявил, что еще три человека погибли на севере острова и 637 пострадали. Он также пояснил, что большинство смертей были вызваны падением бетонных плит.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.