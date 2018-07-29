В Израиле отрицают причастность к гибели двух палестинцев в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл — РИА Новости. Израильские военные отрицают причастность к гибели двух жителей сектора Газа и призывают палестинские власти раскрыть истинные причины взрыва.
"Многие свидетельства из сектора Газа вызывают фундаментальные сомнения в достоверности заявления Минздрава (правящего в анклаве движения — ред.) ХАМАС по поводу гибели террористов", — написал в микроблоге арабоязычный пресс-секретарь армии Авихай Эдри.
"Что пытается скрыть ХАМАС?.. Я призываю хамасовский Минздрав раскрыть истинную причину взрыва", — добавил он.
Израильские военные, как правило, не замалчивают информации о своих операциях в анклаве, где в последние месяцы они регулярно бомбят объекты ХАМАС в ответ на пограничные беспорядки, ракетные обстрелы и запуски воздушных шаров с горючими веществами.