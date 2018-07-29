Пушков ответил на слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко снова переписывает историю, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Украинский лидер во время выступления на Владимирской горке в Киеве заявил, что крещение Руси стало для князя Владимира "европейским выбором".

"Порошенко вновь за своё — переписывает историю. Крещение Руси не могло быть "европейским выбором" — тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", — написал Пушков в Twitter.

В субботу в России, Украине, Белоруссии, а также в других странах прошли торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.

Общее мнение и настроение верующих канонической Церкви в России и на Украине выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна на Боровицкой площади в Москве у памятника святому князю Владимиру. Он сказал, что Крещение Руси в 988 году — историческое событие, являющееся ключевым фактором духовного единства наших народов.

По его словам, общая вера и культура русских, украинцев и белорусов являются не только способом сохранения их национальной идентичности, но и фактором, обеспечивающим влияние на весь мир единого народа, "вышедшего из киевской купели крещения".