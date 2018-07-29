Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл — РИА Новости. Индия намерена приобрести у США системы противовоздушной обороны NASAMS-II для защиты своей столицы от возможных атак с воздуха, пишет в воскресенье газета Times of India со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Согласно этим данным, на одном из недавних заседаний Совет по оборонным закупкам при правительстве страны одобрил "признание необходимости" приобретения у США систем ПВО NASAMS-II на сумму порядка 1 миллиарда долларов.

"NASAMS-II являются частью системы противовоздушной обороны Вашингтона, они также развернуты в ряде других стран НАТО. Помимо этого, у Израиля и России есть собственные системы противоракетной защиты", — напоминает газета.

Отмечается, что Индия рассматривает возможность приобретения американских систем ПВО без объявления тендера среди других стран.