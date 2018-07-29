В США три человека погибли, семь получили ранения в результате стрельбы

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Три человека погибли, семь получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, сообщает портал Nola.com со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу вечером. Как заявил глава местной полиции Майкл Харрисон, согласно предварительным данным, двое неизвестных открыли огонь у офисного здания на проспекте Клейборн, один из них стрелял из ружья, у второго был пистолет. После этого они скрылись с места преступления.

Раненые были госпитализированы. Полиция устанавливает личности преступников и их мотивы.