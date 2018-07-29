В Израиле освободили палестинскую девушку, побившую офицера

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл — РИА Новости. Юная палестинка Ахед Тамими освобождена из израильской тюрьмы, где она провела почти восемь месяцев за рукоприкладство в отношении военного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного пенитенциарного ведомства.

Для соотечественников 17-летняя девушка стала символом волны протестов, спровоцированных решением США признать Иерусалим столицей Израиля, вопреки претензиям палестинцев на восточную часть города.

"Сегодня утром Тамими вышла из тюрьмы", — сказал официальный представитель управления тюрем Израиля Асаф Либрати. Девушку сейчас везут на палестинские территории, где земляки готовят ей торжественную встречу.

Тамими была арестована и осуждена на основании широко растиражированного видео, на котором она кричит на израильского офицера, дает ему пощечину и пинает в ногу. Тот воздерживается от ответных действий. По данным СМИ, перед этим эпизодом 15-летний родственник палестинки получил тяжелое ранение в столкновениях с израильтянами и трое суток провел в коме.