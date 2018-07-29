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Пекин намерен развивать Тибет, сохраняя его уникальность

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПаломники возле монастыря Джоканг. Архивное фотоПаломники возле монастыря Джоканг. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе редкого визита в Тибетский автономный район заявил о необходимости инфраструктурного развития, оказания поддержки местным предпринимателям, продвижения национального единства при помощи влиятельных религиозных фигур и сохранения экологической чистоты этого юго-западного региона Китая.

Ли Кэцян посетил Тибетский автономный район 25-27 июля, краткий отчет о поездке опубликован на сайте Госсовета КНР. Премьер Госсовета посетил города Линьчжи, Ньингчи, Шаньнань и Лхасу, где провел встречи с местным населением, рабочими местных предприятий, представителями малого бизнеса, должностными лицами.

На встрече с чиновниками в Лхасе Ли Кэцян подтвердил их важный вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМонастырь Дрепунг. Лхаса. Тибет.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монастырь Дрепунг. Лхаса. Тибет.

От малого к крупному

Первой остановкой премьера Госсовета стало посещение частного дома одной из местных семей в деревне городского округа Ньингчи, семья Гун была переселена из уезда Медог, где очень плохие условия жизни, в новый дом в рамках масштабной государственной программы борьбы с бедностью, которая является одним из ключевых социальных проектов китайского центрального правительства и местных властей на ближайшие годы.

Как рассказал премьеру хозяин дома, после переезда годовой доход семьи вырос до 150 тысяч юаней (около 22 тысяч долларов), основными источниками его дохода остается фермерство, туризм. Также он отметил, что в отличие от их предыдущего места жительства, в новом районе можно больше не переживать об отсутствии школ и больниц. Он добавил, что в деревне всего 72 домохозяйства, и почти все его соседи и знакомые зарабатывают практически столько же, сколько и он.

Премьер Госсовета выразил удовлетворение, что условия жизни жителей высокогорных районов страны постепенно улучшаются.

Далее в тот же день Ли Кэцян отправился на Тибетское нагорье, где отметил богатство его водных ресурсов и экологическую уязвимость, премьер Госсовета КНР призвал "прикладывать больше усилий для экологической сохранности этого района, в частности, его водных ресурсов, и превращения его в экологическую модель".

© Fotolia / mamahoohoobaОзеро Ямджо-Юмцо в Тибете
© Fotolia / mamahoohooba
Озеро Ямджо-Юмцо в Тибете

Новая транспортная артерия

В настоящее время в Тибетском автономном районе ведется реализация крупного инфраструктурного проекта, который, по задумке властей, должен сделать столь удаленный район ближе остальному Китаю. Речь идет о строительстве Сычуань-Тибетской железной дороги, которая, по словам Ли Кэцяна, "после завершения строительства станет второй транспортной артерией в этот регион вместе с самой высокогорной на сегодняшний день Цинхай-Тибетской железной дорогой".

"Сычуань-Тибетская железная дорога сократит не только разницу в развитии и географическую удаленность Тибета и других регионов Китая, она также должна сократить психологическую дистанцию. Этот проект имеет важную значимость для развития и защиты экологии Тибета, он представляет не только надежды жителей Тибета, но и желания всей остальной страны", — сказал Ли Кэцян.

Власти Китая выделили на строительство дороги 270 миллиардов юаней (39,8 миллиарда долларов).

Премьер Госсовета подчеркнул, что "необходимо прикладывать усилия для активизации наращивания инвестиций и ускорения строительства инфраструктурных объектов в западных и центральных регионах страны из-за значительного дисбаланса в их развитии по сравнению с Востоком Китая".

© AFP 2018 / Nicolas AsfouriТибетский кочевой пастух в уезде Юйшу в горах провинции Цинхай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Тибетский кочевой пастух в уезде Юйшу в горах провинции Цинхай

Священная территория

Ли Кэцян посетил несколько религиозных объектов и подчеркнул важность "защиты культурных реликвий" в ходе посещения царского дворца и буддийского храмового комплекса Потала в Лхасе, который является одним из самых узнаваемых объектов в Тибете.

"С древнейших времен Тибет является неотъемлемой частью священной территории нашей родины", — сказал премьер Госсовета.

Он подчеркнул, что "культурные реликвии дворца являются настоящими сокровищами как Китая, так и всей человеческой цивилизации, их необходимо оберегать, изучать и в сохранности передать следующим поколениям".

Ли Кэцян посетил особо почитаемый буддийский храм и монастырь Джоканг, который входит в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе единственная в своем роде и самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни. В феврале этого года в монастыре произошел пожар, который, к счастью, не нанес серьезного ущерба.

Ли Кэцян выразил надежду, что "современные тибетские религиозные деятели будут учиться у выдающихся монахов прошлого и посветят свою деятельность сохранению единства страны, этнической солидарности, гармоничного общества и спокойных религиозных отношений".

© AP PhotoНа территории буддийского храма Джоканг в Тибете
© AP Photo
На территории буддийского храма Джоканг в Тибете
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