Депутат бундестага усомнилась в причастности России к отравлению Скрипалей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат бундестага Хайке Хензель в беседе с газетой Junge Welt указала на отсутствие у Германии и Великобритании доказательств "причастности" России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как заявила парламентарий, немецкие власти уже второй раз за непродолжительное время отказались предоставить парламенту и жителям Германии доказательства, полученные от британских спецслужб, на основании которых в адрес Москвы поступили обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.

Депутат усомнилась, что Лондон и Берлин располагают какими-либо доказательствами причастности России к отравлению Скрипалей.

Также, по словам Хензель, немецкие власти не ответили на вопрос, есть ли у немецкой разведки химическое вещество, которое спровоцировало инцидент в Солсбери.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в городе Солсбери без сознания нашли бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По заявлению британских властей, пострадавших отравили боевым отравляющим веществом А-234, а ответственность за инцидент Лондон возложил на Россию. Москва с такими обвинениями категорически не согласна. Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия игнорировала инициативу и отказывала в доступе к Скрипалям.

Кроме того МИД уличал британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Впоследствии США, Канада, а также ряд европейских государств, включая Францию, Германию, Италию, Польшу, прибалтийские страны, Украину и Молдавию решили выслать в общей сложности более ста российских дипломатов. В свою очередь Москва ответила зеркальными мерами.