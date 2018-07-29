В ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (268)

Украинский военный на позиции у линии разграничения в Донбассе

Украинский военный на позиции у линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы различных типов", — сказал собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое и Сокольники. Всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.