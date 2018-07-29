МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Бундестага Хайке Хензель в интервью изданию Junge Welt заявила, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств мнимой причастности Москвы к отравлению Скрипалей.
По мнению Хензель, отказ немецкого правительства свидетельствует лишь о том, что "ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств" причастности Москвы к этому делу.
Кроме того, правительство Германии также не ответило на запрос, действительно ли немецкие спецслужбы обладают отравляющим веществом А-234, которым якобы были отравлены Скрипали.
На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.