В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли при мощном землетрясении, произошедшем на индонезийском острове Ломбок, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра.

Как сообщает ТВ, поземные толчки не вызвали цунами. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

Агентство по ликвидации катастроф сообщило о многочисленных разрушениях. Представитель ведомства Сутопо Пурво Нугрохо поделился в своем Twitter фотографиями, на которых запечатлены руины обрушившихся построек. Также землетрясение затронуло популярный у туристов национальный парк у горы Ринджани.

"Подъем на гору Ринджани временно закрыт, поскольку вокруг нее были выявлены оползни", — добавил Нугрохо.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.