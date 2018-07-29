Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом США

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сын бывшего президента США Рональда Рейгана Рон в интервью телеканалу MSNBC заявил, что сторонники Трампа настолько увлечены ненавистью к демократам, что готовы выбрать Владимира Путина американским президентом вместо любого представителя Демократической партии США.

По его словам, избирателям Трампа нравятся те же люди, что и самому американскому президенту, поэтому популярность президента России Путина в Соединенных Штатах постоянно растет.

"Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить", — сказал Рейган.

Он также добавил, что у сторонников нынешнего президента США выработался "синдром Трампа".

"Они элементарно не дружат с реальностью. Главное для них это то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они. Это настоящее психическое расстройство, своего рода синдром Трампа", — добавил сын бывшего главы Белого дома.