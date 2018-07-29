Эрдоган пригрозил США последствиями в случае отказа от поставок F-35

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится в международный арбитраж, если США не поставят ей истребители F-35, сообщает газета Haberturk.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку американских истребителей пятого поколения F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе.

"Теперь нам с чего-то начали угрожать. Что там было? Что не смогут дать F-35. Если не дадите, то есть такая вещь, как международный арбитраж, мы пойдем в международный арбитраж… Если дело дойдет до этого, то у этого есть альтернативы", — приводит газета слова турецкого лидера.

Об угрозах Вашингтона отказать Анкаре в поставках самолетов F-35 сообщали СМИ. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первого F-35 Турции. Как ранее заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.