В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в воскресенье в 6.47 по местному времени (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра.

На острове Ломбок проживает более 3 миллионов человек.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.