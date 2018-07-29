МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Представители МИД России в Симферополе в Twitter прокомментировали декларацию Сената США по Крыму.

Представители МИД России посоветовали Госдепу США и главе ведомства Майку Помпео выпустить "Декларацию по Украине" и запретить въезд украинцев в Крым. По их словам, с начала 2018 года полуостров посетили более 600 тысяч человек.

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию по Украине", которая запретит украинцам посещать российский Крым", — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine🇺🇦 came to Russian #Crimea🇷🇺 since the beginning of the 2018.



📢 @StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue "Ukraine Declaration” to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea.#Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN — Russia's MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) July 27, 2018

В среду Госдепартамент выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

Вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс назвал документ баловством. По его словам, такая точка зрения очень важна только для самих Соединенных Штатов и не более того.

При этом он отметил, что США придется считаться с позицией России, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.

В Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением.

По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости". "Обречено на провал, исторический и политический", — добавил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента страны Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.