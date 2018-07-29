В Сербии застрелили адвоката Милошевича‍

БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Белградский адвокат Драгослав Миша Огнянович, выступавший по ряду громких дел, был застрелен вечером в субботу в столице Сербии, его сын ранен, сообщает национальное телевидение РТС.
"Сотрудники МВД вместе с прокуратурой предпринимают все необходимые меры для того, чтобы дело было как можно быстрее раскрыто, а преступник найден", — цитирует телеканал начальника управления уголовной полиции Деяна Ковачевича.
За последние годы погибший участвовал в ряде резонансных дел. Среди них процессы против членов черногорской мафии, где Огнянович представлял интересы отбывающего в Испании 18-летний тюремный срок за незаконное хранение оружия главаря ОПГ Луки Бойовича и его семьи. Противостояние между кланами Бойович и Шаранович привело уже к нескольким жертвам в последние пять лет.
Адвокат также выступал по делу об убийстве французского болельщика Бриса Татона в Белграде, в котором защищал Джордже Прелича, одного из лидеров фанатской группировки футбольного клуба "Партизан".
Наибольшую известность в СМИ Огнянович получил во время суда над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, юридическим советником которого на процессе в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге он являлся.