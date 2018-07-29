В Калифорнии число погибших в природных пожарах возросло до пяти человек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Лесные пожары на севере американского штата Калифорния унесли жизни пяти человек, в том числе двух детей, сообщает местное издание Redding Record Searchlight.

Ранее стало известно о двух погибших. Уточняется, что еще три человека — пожилая женщина и два маленьких ребенка четырех и пяти лет — погибли на севере округа Шаста.

Природный пожар Carr Fire в округе Шаста уничтожил 500 домов и повредил 75 строений. На данный момент площадь возгорания превышает 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%. Эвакуированы 38 тысяч жителей окрестных поселений. Президент США Дональд Трамп в связи с лесными пожарами объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч.