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Без воды и лекарств: на Украине держат в тюрьме пророссийского журналиста

(обновлено: 08:13 29.07.2018)
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© Фото : ВО "Успішна варта"Журналист Павел Волков в судеЖурналист Павел Волков в суде
© Фото : ВО "Успішна варта"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. На Украине продолжается суд над запорожским журналистом Павлом Волковым, обвиняемым в призывах к изменению границ и содействии непризнанным республикам Донбасса. Он находится под арестом уже десять месяцев: предъявленные ему статьи УК Украины исключают любую другую меру пресечения. 

Испытание тюрьмой

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018
© РИА Новости
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Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил Путина о защите
"Павла содержат в старом СИЗО, где нет горячей, а зачастую и холодной воды. Заключенным отправляют бутилированную воду в передачах. Надзиратели говорят: "Набирайте воду в ведра и выживайте как хотите". У одного из моих клиентов от этого стали выпадать зубы", — рассказала РИА Новости адвокат Волкова Светлана Новицкая. Бритвы запрещены, и Волков оброс бородой, что пагубно сказывается на его здоровье — журналист страдает аллергическими заболеваниями, а также астмой. "Он и выглядит плохо", — подтверждает Новицкая.

Непростые условия содержания используются следствием для давления на Волкова. Принятая в 2014 году поправка к Уголовному кодексу позволяет держать под стражей без права освобождения под залог любых обвиняемых в покушении на территориальную целостность Украины. Такие дела нередко разваливаются в суде, однако в ожидании приговора невинные люди проводят в тюрьме многие месяцы. Некоторые ломаются: подписывают признательные показания, чтобы получить минимальный срок и быстрее выйти из заключения.

Волкову особенно тяжело, потому что ему систематически отказывают в необходимой медицинской помощи. Гражданская супруга Павла Валерия Евдокимова называет его положение "страшным". "СИЗО не укомплектован ничем. Лекарства можно передать только со свободы, а это всегда время, иногда драгоценное", — рассказывает Евдокимова РИА Новости. 
"Камеры переполнены, они душные и сырые, в помещении площадью 16 квадратных метров могут томиться десять человек, и это еще не худший вариант", — добавляет она.

Террорист из соцсети

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018
© РИА Новости / Ruptly
Вышинский ответил на обвинения в пропаганде
Обвинения, выдвинутые против Волкова, неубедительны. Журналиста подозревают в содействии террористической организации, что карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако все представленные в деле доказательства относятся только к интернету: речь идет о статьях и сообщениях в соцсетях. При обыске у арестованного обнаружен бейдж наблюдателя на референдуме 11 мая 2014 года, когда была провозглашена независимость ДНР. Никакие другие документы непризнанной республики не подтверждают, что Волков "содействовал" народному волеизъявлению. Улик против подозреваемого нет, указывают адвокаты.

Против журналиста также выдвинули обвинение по особо тяжкой части второй статьи 110 — "посягательство на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц".  Эта формулировка предусматривает максимальное возможное наказание. Однако обнаружить сообщников Волкова прокуратуре не удалось. Поэтому, по словам адвокатов, журналисту вменяется сговор "в неустановленном месте" с "неустановленной группой лиц".

С самого начала просело и главное основание обвинений: под террористическими организациями, с которыми мог бы сотрудничать Волков, подразумеваются ДНР и ЛНР. Однако ни один суд на Украине не вынес определения о признании их таковыми. С точки зрения закона сама возможность преследования журналиста за связи с непризнанными республиками Донбасса вызывает большие сомнения.

Запугать и отчитаться

Украинский политик Роман Бессмертный
© Фото : Аграрна Партія України
Бывший вице-премьер Украины: участникам операции в Донбассе грозит тюрьма
Как сообщили РИА Новости источники в адвокатской среде, при рассмотрении дел по политическим статьям на Украине большую роль играют СМИ. Неизвестные широкой публике оппозиционеры, оставаясь без поддержки, вынуждены заключать сделку с правосудием о фиктивном признании своей вины. Для украинских следователей это успех, позволяющий отчитаться о раскрытии "преступления".

Кроме того, сохраняется опасность провокаций. Волков утратил контроль над своими страницами в социальных сетях, где с некоторых пор от его имени активно публикуют сообщения неизвестные. "Он знаковый человек в Запорожье, его аккаунт могут использовать, чтобы спровоцировать людей и инициировать новые посадки", — предупреждает Светлана Новицкая.  Для недобросовестных представителей правоохранительных органов контроль над страницей Волкова способен открыть дорогу к фабрикации новых дел, считает она.

Держать сторонников России в напряжении

Дело Павла Волкова далеко не единственное такого рода. С мая 2018 года под арестом находится бывший главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Вышинскому угрожает срок до 15 лет.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде

В 2017-м на девять лет осуждены журналисты Евгений Тимонин и Дмитрий Василец, объявленные "сепаратистами". В вину обоим вменялось создание телеканала "Новороссия ТВ", освещавшего события на Украине с точки зрения ДНР и ЛНР. В феврале апелляционный суд Киева отпустил их из-под стражи под домашний арест, частично удовлетворив ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Отмечалось, что в условиях правового нигилизма и беспрецедентного давления на свободу слова отмену приговора журналистам Васильцу и Тимонину можно считать победой.

"Ситуация с задержанием российских и пророссийских журналистов на Украине — часть стратегии войны низкой интенсивности, которую реализуют украинские власти. С 2015 года крупных военных столкновений не происходило, но Киев осознанно поддерживает некоторый минимальный градус напряженности. Это проявляется и в обстрелах на линии фронта, и в задержаниях дружественных России журналистов и блогеров. Такая стратегия нынешним властям вполне удобна. Им выгодно это назойливое, постоянное ощущение военного времени в тылу. Так что аресты, к сожалению, продолжатся", — прокомментировал РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов.

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