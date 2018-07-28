Пучдемон поселился в бельгийском Ватерлоо

ВАТЕРЛОО (БЕЛЬГИЯ), 28 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в субботу поселился на фешенебельной вилле в городке Ватерлоо в 20-ти километрах от Брюсселя, чем вызвал недовольство среди местного населения.

"Покоя от сторонников господина Пучдемона теперь не будет. Они постоянно приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне его виллы. Все это довольно шумно, и для нас это угроза нашему спокойствию", — сказала корреспонденту РИА Новости одна из соседок Пучдемона по месту жительства.

По прибытию экс-главы Каталонии на виллу, получившую название "Дом Республики", его приветствовали около 150 сторонников независимости Каталонии, державших плакаты с надписями "Добро пожаловать, президент!" и "Свободу политическими заключенным и находящимся в изгнании!".

Как стало известно РИА Новости, акция не была санкционирована полицией и вызвала недовольство местных жителей, которыми являются в основном состоятельные бельгийцы и международные чиновники.

Вилла, в которой будет обитать Пучдемон, призвана стать штаб-квартирой "Совета Республики", параллельного органа власти Каталонии в изгнании.

Прибыв в субботу в Брюссель из Германии, где он вынужденно провел около четырех месяцев, Пучдемон заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью во имя законных требований каталонцев и пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне. При этом он заявил, что, несмотря на поддержку входящей в состав правительственной коалиции в Бельгии правой партии "Новый фламандский альянс", поддерживающей стремление Каталонии к самоопределению, он не намерен вмешиваться в "политическую реальность Бельгии".

Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона, который был задержан в Германии в марте этого года.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания.

Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.

Судья ВС Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, также принял решение аннулировать европейские и международные ордера на арест других находящихся за пределами Испании политиков — Антони Комина, Луиса Пуча, Марии Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры, говорилось в судебном постановлении.