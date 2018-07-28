Пучдемон поселился в бельгийском Ватерлоо

ВАТЕРЛОО (БЕЛЬГИЯ), 28 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в субботу поселился на фешенебельной вилле в городке Ватерлоо в 20-ти километрах от Брюсселя, чем вызвал недовольство среди местного населения.
По прибытию экс-главы Каталонии на виллу, получившую название "Дом Республики", его приветствовали около 150 сторонников независимости Каталонии, державших плакаты с надписями "Добро пожаловать, президент!" и "Свободу политическими заключенным и находящимся в изгнании!".
Как стало известно РИА Новости, акция не была санкционирована полицией и вызвала недовольство местных жителей, которыми являются в основном состоятельные бельгийцы и международные чиновники.
Прибыв в субботу в Брюссель из Германии, где он вынужденно провел около четырех месяцев, Пучдемон заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью во имя законных требований каталонцев и пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне. При этом он заявил, что, несмотря на поддержку входящей в состав правительственной коалиции в Бельгии правой партии "Новый фламандский альянс", поддерживающей стремление Каталонии к самоопределению, он не намерен вмешиваться в "политическую реальность Бельгии".
Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона, который был задержан в Германии в марте этого года.
Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.
Судья ВС Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, также принял решение аннулировать европейские и международные ордера на арест других находящихся за пределами Испании политиков — Антони Комина, Луиса Пуча, Марии Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры, говорилось в судебном постановлении.