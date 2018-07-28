В Эквадоре ищут выход из ситуации с Ассажем без "проблем для страны"

МАДРИД, 28 июл — РИА Новости. Вопрос о дальнейшей судьбе Джулиана Ассанжа руководство Эквадора обсуждает как с британскими властями, так и с представителями основателя WikiLeaks, при этом необходимо найти выход, который бы не создавал проблем для Эквадора, заявил президент этой страны Ленин Морено в интервью испанской газете El País.
"Надо найти выход", — призвал Морено. "Выход, который бы защищал его права, в первую очередь право на жизнь", и в то же время "дал бы возможность Эквадору не иметь того, что без сомнения (составляет) проблему для нашей страны", добавил глава Эквадора.
При этом он заявил, что во время его поездки в Великобританию тема Ассанжа не поднималась на переговорах с британским руководством. "Этот вопрос не был целью поездки. Были другие цели", — сказал глава государства.
"И если это произойдет, мы понимаем, что существует наказание, которые он должен понести за нарушение принципа регулярного появления перед британским законодательством. И после этого он немедленно должен иметь возможность быть экстрадированным в страну, где он не будет подвергаться никакой опасности", — добавил Морено.
В пятницу, выступая в Мадриде, Ленин Морено заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года. Он добавил, что эта ситуация обсуждается с британскими властями. После этого официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании заявил РИА Новости, что обсуждение дела Ассанжа продолжается, но этот вопрос во время визита Морено в Лондон не поднимался.
Ранее глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.