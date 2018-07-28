В Эквадоре ищут выход из ситуации с Ассажем без "проблем для страны"

МАДРИД, 28 июл — РИА Новости. Вопрос о дальнейшей судьбе Джулиана Ассанжа руководство Эквадора обсуждает как с британскими властями, так и с представителями основателя WikiLeaks, при этом необходимо найти выход, который бы не создавал проблем для Эквадора, заявил президент этой страны Ленин Морено в интервью испанской газете El País.

"Тема господина Ассанжа обсуждается с британским правительством, и я так понимаю, что мы устанавливаем контакты с юридическими представителями господина Ассанжа для поиска выхода", — заявил он, напомнив, что уже более пяти лет основатель WikiLeaks находится в эквадорском посольстве в Лондоне, и это "не соответствует соблюдению прав человека".

"Надо найти выход", — призвал Морено. "Выход, который бы защищал его права, в первую очередь право на жизнь", и в то же время "дал бы возможность Эквадору не иметь того, что без сомнения (составляет) проблему для нашей страны", добавил глава Эквадора.

При этом он заявил, что во время его поездки в Великобританию тема Ассанжа не поднималась на переговорах с британским руководством. "Этот вопрос не был целью поездки. Были другие цели", — сказал глава государства.

"Идеальным выходом" глава Эквадора считает обсуждение с Ассанжем и его адвокатом, "готов ли он принять условия, на которых Великобритания предоставит ему возможность выйти".

"И если это произойдет, мы понимаем, что существует наказание, которые он должен понести за нарушение принципа регулярного появления перед британским законодательством. И после этого он немедленно должен иметь возможность быть экстрадированным в страну, где он не будет подвергаться никакой опасности", — добавил Морено.

В пятницу, выступая в Мадриде, Ленин Морено заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он укрывается с 2012 года. Он добавил, что эта ситуация обсуждается с британскими властями. После этого официальный представитель офиса премьер-министра Великобритании заявил РИА Новости, что обсуждение дела Ассанжа продолжается, но этот вопрос во время визита Морено в Лондон не поднимался.

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа со своей стороны обеспокоена позицией правительства Эквадора по делу Ассанжа, представители которого отказались встретиться с его юристами, заявил РИА Новости один из адвокатов Карлос Поведа.

Ранее глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.