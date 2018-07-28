СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Бутиной в шпионаже

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина один раз ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым, что в США сочли свидетельством ее причастности к шпионской деятельности, говорится в опубликованной в субботу статье издания Politico.

"Власти считают, что встреча с Олегом Жигановым, который долгое время был директором Российского культурного центра, была одним из нескольких доказательств того, что Бутину нельзя было отпускать под залог, и судья недавно согласился с этим", — пишет издание.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл опроверг подобные предположения, заявив, что это был просто ужин, а Жиганова его подзащитная могла знать благодаря посещению мероприятий в посольстве. Корреспонденты РИА Новости неоднократно видели Бутину на них.

Российский центр науки и культуры, расположенный в паре километров от Белого дома, регулярно устраивает мероприятия, призванные продвигать российскую культуру и улучшать двусторонние отношения. В них принимают участие российские артисты и музыканты, напоминает Politico.

"Но организация (центр — ред.) в течение многих лет является объектом пристального внимания представителей контрразведки США в связи с подозрением о причастности к шпионажу. Один из бывших руководителей культурного центра покинул страну (США — ред.) в 2014 году после появления в прессе сообщений о том, что его разрабатывает ФБР за шпионаж и отправку сотен начинающих карьеру американцев в Россию в оплаченные центром поездки, где их рассматривали как цели для вербовки", — пишет издание.

При этом источник Politico утверждает, что у следствия нет свидетельств, что Жиганов и Бутина "были лучшими друзьями или что у них были какие-то долгие отношения".

Олег Жиганов был в числе российских дипломатов, которых власти США выслали в связи с "делом Скрипаля" весной этого года. Руководитель Россотрудничества, в ведении которого находится центр, Элеонора Митрофанова заявила тогда, что РЦНК не имеет отношения ни к каким "иным организациям", и назвала подобные подозрения несправедливыми.

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.