СМИ сообщили, что послужило поводом для обвинения Бутиной в шпионаже

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина один раз ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым, что в США сочли свидетельством ее причастности к шпионской деятельности, говорится в опубликованной в субботу статье издания Politico.
Адвокат россиянки Роберт Дрисколл опроверг подобные предположения, заявив, что это был просто ужин, а Жиганова его подзащитная могла знать благодаря посещению мероприятий в посольстве. Корреспонденты РИА Новости неоднократно видели Бутину на них.
Российский центр науки и культуры, расположенный в паре километров от Белого дома, регулярно устраивает мероприятия, призванные продвигать российскую культуру и улучшать двусторонние отношения. В них принимают участие российские артисты и музыканты, напоминает Politico.
При этом источник Politico утверждает, что у следствия нет свидетельств, что Жиганов и Бутина "были лучшими друзьями или что у них были какие-то долгие отношения".
Олег Жиганов был в числе российских дипломатов, которых власти США выслали в связи с "делом Скрипаля" весной этого года. Руководитель Россотрудничества, в ведении которого находится центр, Элеонора Митрофанова заявила тогда, что РЦНК не имеет отношения ни к каким "иным организациям", и назвала подобные подозрения несправедливыми.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.